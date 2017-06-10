Число пострадавших у центрального вокзала в Амстердаме возросло до восьми

Полиция Амстердама сообщила о том, что в результате наезда автомобиля на толпу у Центрального городского вокзала пострадало восемь человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Ранее была информация о пяти пострадавших.

Incident CS: 8 mensen gewond, waarvan 2 zwaargewond. — Politie Amsterdam eo (@Politie_Adam) 10 июня 2017 г.

Пока не ясно, действовал ли водитель автомобиля целенаправленно, или произошедшее оказалось несчастным случаем. Напомним, инцидент произошёл сегодня вечером у Центрального вокзала в Амстердаме. Автомобиль протаранил толпу людей, а после врезался в стену здания.