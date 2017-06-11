Сына Муаммара Каддафи выпустили из тюрьмы

Сразу после освобождения Саиф аль-Ислам направился на восток Ливии, чтобы подготовиться к выступлению перед местными жителями.

Сын бывшего ливийского диктатора Муаммара Каддафи — Саиф аль-Ислам — был освобождён из тюрьмы в Зинтане на северо-западе страны. Это произошло после принятия закона о всеобщей амнистии, одобренного палатой представителей, сообщает Аль-Арабия.

— Мы решили освободить Саифа Ислама Каддафи. Он окончательно освобождён. Мы подтверждаем, что он ушёл из Зинтана на 14-й день Рамадана (9 июня), — говорится в сообщении.

По информации издания, в настоящее время Саиф Каддафи вместе с родственниками находится в городе Эль-Байда и готовится выступить перед гражданами Ливии.

Саиф аль-Ислам был арестован в ноябре 2011 года. Спустя четыре года апелляционный суд в Триполи заочно вынес ему смертный приговор. А теперь Каддафи может беспрепятственно передвигаться по Ливии и выезжать за рубеж.