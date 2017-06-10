"Раменский стрелок" мог сбежать в Москву

Во все отделы полиции города были разосланы ориентировки со словами "Вооружён и очень опасен".

Ориентировки на розыск стрелка из посёлка Кратово Раменского района Игоря Зенкова разосланы во все отделы полиции Москвы. Правоохранители подозревают, что Зенков успешно сел в попутный автомобиль и уехал в Москву. Об этом сообщает телеграм-канал Mash.

— Зенков Игорь Юрьевич, 1967 года рождения. Вооружён и очень опасен, — говорится в ориентировке.

Ранее Лайф сообщал, что житель посёлка Кратово Раменского района Игорь Зенков, предположительно, устроил стрельбу из окна своего дома.

Более подробную информацию о случившемся можно узнать в нашей текстовой трансляции.