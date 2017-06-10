Никто из россиян не пострадал в ДТП у центрального вокзала в Амстердаме

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Никто из россиян не пострадал в ДТП у центрального вокзала в Амстердаме

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Российских граждан нет среди пострадавших в результате инцидента у Центрального вокзала в Амстердаме, где легковой автомобиль Peugeot врезался в толпу прохожих. Об этом Лайфу сообщил источник в российском посольстве в Нидерландах.

Напомним, по последним данным, в результате ДТП пострадало восемь человек, двое из них находятся в тяжёлом состоянии. Полиция заявила, что произошедшее не является экстремистской атакой. Водитель легкового автомобиля задержан, его сейчас допрашивают.

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