В квартире на юге Москвы обнаружены тела двух человек

Тела двух человек с огнестрельными ранениями обнаружили на Липецкой улице в столичном районе Бирюлёво.
По предварительным данным, тела пролежали там несколько дней. Сейчас полиция устанавливает обстоятельства произошедшего.
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