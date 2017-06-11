Полиция ликвидировала "раменского стрелка" Игоря Зенкова

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Полиция ликвидировала "раменского стрелка" Игоря Зенкова

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Сотрудники Росгвардии стоят в оцеплении на одной из улиц поселка Кратово. Фото: © РИА Новости/Максим Блинов

"Раменский стрелок" Игорь Зенков был убит в результате спецоперации МВД России и Росгвардии. Об этом сообщил телеграм-канал Mash со ссылкой на МВД.

Напомним, вечером в субботу, 10 июня, бывший сотрудник МЧС 50-летний Игорь Зенков открыл огонь по прохожим из окон своего дома в посёлке Кратово Раменского района. По последним официальным данным, мужчина убил четырёх человек и ранил ещё двоих.

Зенкову, которого в Сети прозвали "раменским Рэмбо", удалось прорвать окружение сотрудников спецназа и Росгвардии и сбежать в лес. Проходила информация, что он мог уехать на попутке в Москву, однако в конечном итоге она не подтвердилась.

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