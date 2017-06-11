Подросток лишился кисти руки из-за неудачного опыта

Сообщается, что ребёнок нашёл в Интернете рецепт взрывчатого вещества и попытался уничтожить свои учебники.

Подросток тяжело ранен в результате взрыва в квартире в Москве. Инцидент произошёл на Покровском бульваре.

Как сообщают очевидцы, в квартире, в которой находился 14-летний подросток, раздался хлопок. Сообщается, что парень хотел взорвать свои учебники. С этой целью он нашёл в Интернете информацию о том, как изготовить взрывчатое вещество, смешал необходимые компоненты и получил ГМТД. В результате неудачного эксперимента подросток лишился кисти руки.

Пострадавшего госпитализировали в Институт скорой помощи имени Н.В. Склифосовского.