Нападающий "Реала" Криштиану Роналду стал отцом близнецов

Семь лет назад у футболиста появился сын, которого также выносила суррогатная мать.

Нападающий мадридского "Реала" и сборной Португалии Криштиану Роналду стал отцом близнецов — мальчика и девочки. Дети, как сообщает телеканал SIC, родились от суррогатной матери.

По информации СМИ, близнецы Ева и Матео появились на свет в минувший четверг, 8 июня. Сам футболист и люди из его окружения пока никак не комментируют эти данные.

Напомним, что у Роналду уже есть один ребёнок — Криштиану-младший, которому через неделю исполнится семь лет. Мальчик также родился от суррогатной матери.