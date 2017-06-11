Глава МИД ФРГ допустил, что катарский кризис может привести к войне

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Глава МИД ФРГ допустил, что катарский кризис может привести к войне

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Министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль. Фото: © REUTERS/Heinz-Peter Bader

При этом министр не теряет надежды, что урегулирования ситуации можно добиться путём переговоров.

Конфликт между Катаром и другими арабскими странами может привести к войне. Такое мнение в интервью изданию Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung высказал министр иностранных дел ФРГ Зигмар Габриэль.

— Существует опасность того, что этот спор может привести к войне, — заявил Габриэль.

При этом глава внешнеполитического ведомства не теряет надежды, что урегулирования ситуации можно добиться путём переговоров.

— На этой неделе я провёл личные переговоры со своими коллегами из Саудовской Аравии, Катара и Турции, а также телефонные переговоры с министрами иностранных дел Ирана и Кувейта. Заявил о своей озабоченности сложившейся ситуацией. Теперь я знаю, насколько серьёзна ситуация, но считаю, что есть хорошие шансы добиться прогресса, — подчеркнул Габриэль.

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