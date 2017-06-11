В доме политика Вячеслава Мальцева прошёл обыск

По ориентировочной информации, его вместе с супругой доставили в отделение полиции в Одинцове.

Правоохранительные органы провели обыск у саратовского политика Вячеслава Мальцева. Мероприятие проходило в его доме в деревне Лохино Московской области, откуда Мальцев вёл трансляцию на канале в YouTube.

Адвокаты Мальцева сообщили журналистам, что он с супругой и соратник Константин Зеленин доставлены в отделение полиции Одинцова.

Ранее за неповиновение полиции в ходе несанкционированной акции 26 марта в центре столицы Мальцев был арестован на 15 суток. Тверской суд Москвы признал политика виновным в неповиновении законному распоряжению сотрудника полиции (ст. 19.3 Кодекса об административных правонарушениях).