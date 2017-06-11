СМИ: На концерт в честь безвиза в Киеве сгоняли бюджетников и студентов

По информации участников, некоторым за появление в массовке платили деньги, причём многие даже не знали, куда пришли.

Для участия в концерте "Безвиз", который в Киеве прошёл по случаю введения безвизового режима с ЕС, власти насильно сгоняли студентов и работников бюджетных учреждений, сообщает издание "Украинская правда"

В частности, насильно на мероприятие прислали курсантов КНУ имени Шевченко. По рассказам слушателей учебного заведения, распоряжение об их участии поступило непосредственно от начальника — причём курсантам предписывалось явиться на концерт в гражданской одежде.

По другой информации, студенты Киевского национального университета им. Шевченко получили за участие в массовке по 300 гривен.

Журналист Юлия Горичева сообщила, что на "Безвиз" были доставлены три автобуса со студентами и бюджетниками из Белой Церкви.

— Вышла из транспорта женщина со списками, позвонила кому-то с вопросом "куда идти флаги получать". По словам корреспондента, студенты даже не знали, что за концерт, говорили, что у них сейчас сессия, поэтому приняли решение прийти, — написала она в своём "фейсбуке".