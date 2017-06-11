Глава Минюста США даст показания в сенате по делу о "влиянии России"

Ранее он предложил американскому президенту Дональду Трампу отправить его в отставку.

Генеральный прокурор и глава Министерства юстиции США Джефф Сешнс согласился ответить на вопросы сенатского комитета по разведке, который занимается расследованием по делу о так называемом вмешательстве России в американскую избирательную кампанию 2016 года. Слушания пройдут 13 июня, сообщает The Hill.

JUST IN: Jeff Sessions sending a deputy in his place to appropriations hearing Tuesday, but will appear before Senate Intel June 13 pic.twitter.com/X2wMqj84fD — Matt Zapotosky (@mattzap) 10 июня 2017 г.

Решение выступить в сенате Сешнс принял после показаний бывшего главы Федерального бюро расследований (ФБР) Джеймса Коми.

— В свете сообщений, связанных с недавним выступлением Коми в комитете сената по разведке, важно, чтобы у меня была возможность поговорить об этих вопросах в соответствующей инстанции. Комитет по разведке сената США является наиболее соответствующим для этого местом, — говорится в письме генпрокурора США сенатору Ричарду Шелби.

Ранее Лайф сообщал, что Сешнс, который также фигурирует в скандалах вокруг расследования, предложил президенту США Дональду Трампу отправить его в отставку.

Напомним, 8 июня в сенате США экс-глава ФБР Джеймс Коми ответил на вопросы сенаторов об отношениях Трампа с Россией и прошедших президентских выборах.