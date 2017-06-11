Борис Джонсон заявил о своей поддержке Терезы Мэй

Глава британского МИД Борис Джонсон назвал чушью материал издания Sunday Times о том, что якобы пять членов кабинета министров призвали его заменить Терезу Мэй на посту премьера страны.

Mail on Sunday tripe - I am backing Theresa may. Let's get on with the job — Boris Johnson (@BorisJohnson) 10 июня 2017 г.

— Публикация Mail on Sunday — чушь. Я поддерживаю Терезу Мэй. Давайте продолжим работу, — написал Джонсон на своей странице в "Твиттере".

Напомним, члены Консервативной партии выражают своё недовольство Терезой Мэй из-за неудачных выборов в британский парламент, по итогам которых партия потеряла абсолютное большинство.