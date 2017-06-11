Борис Джонсон заявил о своей поддержке Терезы Мэй

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Борис Джонсон заявил о своей поддержке Терезы Мэй

2012

Борис Джонсон. Фото: © REUTERS/Stefan Rousseau

Глава британского МИД Борис Джонсон назвал чушью материал издания Sunday Times о том, что якобы пять членов кабинета министров призвали его заменить Терезу Мэй на посту премьера страны.

— Публикация Mail on Sunday — чушь. Я поддерживаю Терезу Мэй. Давайте продолжим работу, — написал Джонсон на своей странице в "Твиттере".

Напомним, члены Консервативной партии выражают своё недовольство Терезой Мэй из-за неудачных выборов в британский парламент, по итогам которых партия потеряла абсолютное большинство.

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