Полиция задержала трёх пассажиров экстренно севшего в Кёльне самолёта

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у одного из них рюкзак, который впоследствии взорвали.

Полиция задержала трёх пассажиров самолёта, который накануне вечером произвёл экстренную посадку в аэропорту Кёльна.

Как сообщает Reuters, у одного из задержанных правоохранители забрали рюкзак, который впоследствии взорвали. Данных о его содержимом нет. Задержанных и других участников полёта допрашивает полиция Кёльна.

Ранее Лайф сообщал, что экипаж лайнера Airbus A319, следовавшего из Любляны в Лондон, принял решение посадить его после того, как один из пассажиров услышал подозрительный разговор своих соседей. Отмечалось, что он слышал слово "бомба".

После посадки все вылеты и прилёты были остановлены, всего было задержано порядка 20 рейсов. Сейчас аэропорт возобновил вылеты.