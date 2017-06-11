Полиция задержала трёх пассажиров экстренно севшего в Кёльне самолёта

Читайте также

Полиция задержала трёх пассажиров экстренно севшего в Кёльне самолёта

1330

Фото: © REUTERS/Fabrizio Bensch

Сотрудники правоохранительных органов изъяли у одного из них рюкзак, который впоследствии взорвали.

Полиция задержала трёх пассажиров самолёта, который накануне вечером произвёл экстренную посадку в аэропорту Кёльна.

Как сообщает Reuters, у одного из задержанных правоохранители забрали рюкзак, который впоследствии взорвали. Данных о его содержимом нет. Задержанных и других участников полёта допрашивает полиция Кёльна.

Ранее Лайф сообщал, что экипаж лайнера Airbus A319, следовавшего из Любляны в Лондон, принял решение посадить его после того, как один из пассажиров услышал подозрительный разговор своих соседей. Отмечалось, что он слышал слово "бомба".

После посадки все вылеты и прилёты были остановлены, всего было задержано порядка 20 рейсов. Сейчас аэропорт возобновил вылеты.

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×
Скачайте в App Store
#Первые по срочным новостям!
Загрузите на Google Play
#Первые по срочным новостям!