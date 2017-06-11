"Раменский стрелок" использовал оружие времён Великой Отечественной войны

Мужчина открыл огонь по прохожим в посёлке Кратово Раменского района: погибло четыре человека, ещё двое ранены.

"Раменский стрелок" Игорь Зенков незаконно выкапывал оружие и гранаты времён Великой Отечественной войны в лесу и модифицировал их без регистрации. Об этом РИА "Новости" сообщает со ссылкой на информированный источник. По данным издания, гранаты, которые мужчина кидал в бойцов спецназа, были наступательными, а не оборонительными.

— Оружие, которое он использовал, не было зарегистрировано в Росгвардии. Он нелегально выкапывал образцы вооружения времён Великой Отечественной войны в подмосковном лесу, а затем модифицировал, — цитирует издание слова источника.

Напомним, вечером 10 июня бывший сотрудник МЧС Игорь Зенков из окон своего дома открыл огонь по прохожим в посёлке Кратово Раменского района. По официальным данным, мужчина убил четырёх человек и ранил двоих.

Зенков был ликвидирован в результате спецоперации МВД России и Росгвардии.