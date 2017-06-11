Напавший на полицейских у Нотр-Дама "солдат халифата" предстал перед судом

В комнате студенческого общежития, где проживал мужчина, следствие обнаружило экстремистские материалы.

40-летний Фарид Иккен, который 6 июня напал на полицейских у парижского собора Нотр-Дам, предстал перед антитеррористическим судом. Как рассказал прокурор французской столицы Франсуа Моленс, мужчине предъявили обвинение в покушении на убийство.

По информации издания France Soir, полиция провела обыски в комнате студенческого общежития, где жил Иккен, и обнаружила там экстремистские материалы. В частности, речь идёт о ролике, посвящённом террористической атаке на Лондон в ночь на 4 июня, а также о видео, прославляющих действия боевиков во время терактов в Брюсселе и Париже.

При этом, как отметил Франсуа Молленс, Иккен, называвший себя "солдатом халифата", был новообращённым экстремистом и, по всей видимости, слабо контактировал с экстремистами из Сирии и Ирака или не контактировал с ними вовсе. Родственники мужчины заявили, что не замечали у него признаков радикализации.

Напомним, Фарид Иккен, вооружившись молотком, с криками "Это за Сирию!" напал на полицейский патруль у Нотр-Дама де Пари и нанёс лёгкие повреждения одному из стражей порядка. В ответ правоохранители открыли огонь из табельного оружия и ранили Иккена.