Коллеги Хаммонда по The Grand Tour поразились тому, что он не умер после ДТП

Ричард Хаммонд попал в очередную серьёзную аварию в процессе съёмок, однако ему, к счастью, снова повезло.

Ведущие британского автошоу The Grand Tour Джереми Кларксон и Джеймс Мэй были крайне удивлены, узнав, что их коллега по программе Ричард Хаммонд остался жив после очередной аварии в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.

Ранее Лайф сообщал о страшной аварии, в которую угодил экс-ведущий популярной программы Top Gear. Двухместный автомобиль Rimac Concept One, которым управлял Хаммонд, сошёл с дистанции и загорелся, сообщает портал 20 Minuten.

Richard Hammond crashing in Switzerland whilst filming the Grand Tour. pic.twitter.com/3rTxIrY6Rh — Gio (@Gio_57) 10 июня 2017 г.

Увидев обломки, в которые превратилась машина, Кларксон и Май, являющиеся близкими друзьями Хаммонда, приготовились к самому худшему. Тем сильнее они поразились, когда у них на глазах 47-летний шоумен самостоятельно выполз из разрушенного автомобиля, пишет Daily Star.

— Авария с Хаммондом была похожа на взрыв бомбы. Это худшее крушение, которое я когда-либо видел. И я думал, что Хаммонд мёртв, и это было очень, очень плохо, — признался позднее Кларксон.

Ричард Хаммонд попадает в аварии регулярно. Лайф напоминает, что последний случай с ним произошёл совсем недавно, на съёмках передачи в Мозамбике. Ведущий на высокой скорости упал с мотоцикла и, по замечанию всё того же Кларксона, "травмировал себя достаточно серьёзно".

В сентябре 2006 года Хаммонд получил серьёзные травмы в аварии на съёмках Top Gear на бывшем аэродроме Королевских ВВС. Это случилось в те минуты, когда ведущий пилотировал автомобиль Vampire на реактивной тяге.