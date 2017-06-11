Коллеги Хаммонда по The Grand Tour поразились тому, что он не умер после ДТП

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Коллеги Хаммонда по The Grand Tour поразились тому, что он не умер после ДТП

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Фото: © REUTERS/Suzanne Plunkett

Ричард Хаммонд попал в очередную серьёзную аварию в процессе съёмок, однако ему, к счастью, снова повезло.

Ведущие британского автошоу The Grand Tour Джереми Кларксон и Джеймс Мэй были крайне удивлены, узнав, что их коллега по программе Ричард Хаммонд остался жив после очередной аварии в швейцарском кантоне Санкт-Галлен.

Ранее Лайф сообщал о страшной аварии, в которую угодил экс-ведущий популярной программы Top Gear. Двухместный автомобиль Rimac Concept One, которым управлял Хаммонд, сошёл с дистанции и загорелся, сообщает портал 20 Minuten.

Увидев обломки, в которые превратилась машина, Кларксон и Май, являющиеся близкими друзьями Хаммонда, приготовились к самому худшему. Тем сильнее они поразились, когда у них на глазах 47-летний шоумен самостоятельно выполз из разрушенного автомобиля, пишет Daily Star.

— Авария с Хаммондом была похожа на взрыв бомбы. Это худшее крушение, которое я когда-либо видел. И я думал, что Хаммонд мёртв, и это было очень, очень плохо, — признался позднее Кларксон.

Ричард Хаммонд попадает в аварии регулярно. Лайф напоминает, что последний случай с ним произошёл совсем недавно, на съёмках передачи в Мозамбике. Ведущий на высокой скорости упал с мотоцикла и, по замечанию всё того же Кларксона, "травмировал себя достаточно серьёзно".

В сентябре 2006 года Хаммонд получил серьёзные травмы в аварии на съёмках Top Gear на бывшем аэродроме Королевских ВВС. Это случилось в те минуты, когда ведущий пилотировал автомобиль Vampire на реактивной тяге.

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