В США атеисты угрожают руководству города судом из-за приветственных табличек

По словам активистов, надписи на знаках показывают превосходство христианства над другими религиями и являются неконституционными.

Члены Фонда свободы от религии возмутились двумя табличками с приветствием, размещёнными около 50 лет назад в городе Окономовок (штат Висконсин). Как сообщает телеканал Fox News, атеисты собираются подать в суд на мэрию города, если знаки не будет убраны в ближайшие дни.

По мнению активистов, знаки со словами "Церкви города Окономовок приветствуют вас" являются неконституционными, поскольку они не нейтральны по отношению ко всем конфессиям и атеистам.

— Это одобрение превосходства религии над нерелигией и христианства над всеми другими религиями, — говорится в заявлении, отправленном сотрудниками фонда в городскую администрацию.

Сейчас юристы выясняют, можно ли считать таблички нарушающими законодательство.