В США атеисты угрожают руководству города судом из-за приветственных табличек

Члены Фонда свободы от религии возмутились двумя табличками с приветствием, размещёнными около 50 лет назад в городе Окономовок (штат Висконсин). Как сообщает телеканал Fox News, атеисты собираются подать в суд на мэрию города, если знаки не будет убраны в ближайшие дни.
Atheists demand town remove church welcome signs https://t.co/ztu52mMLg6 pic.twitter.com/niRC9ynp7G— Fox News (@FoxNews) 10 июня 2017 г.
По мнению активистов, знаки со словами "Церкви города Окономовок приветствуют вас" являются неконституционными, поскольку они не нейтральны по отношению ко всем конфессиям и атеистам.
— Это одобрение превосходства религии над нерелигией и христианства над всеми другими религиями, — говорится в заявлении, отправленном сотрудниками фонда в городскую администрацию.
Сейчас юристы выясняют, можно ли считать таблички нарушающими законодательство.
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