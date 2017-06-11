Экс-главе ФБР Джеймсу Коми готовы дать $10 млн за мемуары о Трампе и Клинтон

Американские СМИ отмечают, что к экс-силовику выстроилась очередь из издателей, желающих заполучить права на публикацию ещё не написанной книги.

Экс-директор ФБР Джеймс Коми напишет мемуары, в которых подробно расскажет, как складывались его отношения с нынешним президентом США Дональдом Трампом.

Вместе с тем Коми изложит детали расследования факта использования частной почты бывшим госсекретарём США Хиллари Клинтон. Как сообщает Fox Insider, на этой неделе экс-главе ФБР уже предложили за будущую работу $10 млн.

Телеканал отдельно отмечает, что в очередь к Коми в стремлении получить право на публикацию мемуаров выстраиваются представители ведущих книжных издательств США.

Как заметила по этому поводу сенатор Камала Харрис, отныне Коми является "частным гражданином", в повествовании которого "можно ожидать всего — от интриги в Белом доме до возможной коррупции".

Как ранее сообщал Лайф, в Сенате США 8 июня экс-глава ФБР отвечал на вопросы сенаторов об отношениях Трампа с Россией и прошедших президентских выборах.