Американцы внесли "российское вмешательство" в выборы в топ-9 своих страхов

Телеканал Fox News провёл опрос среди жителей США с намерением выявить список проблем, которые волнуют их особенно сильно.

По данным опроса, который провёл телеканал Fox News, ситуация с "вмешательством России" в выборы президента США вызывает беспокойство у 61% американцев.

Fox News Poll: Issues facing country today "extremely" or "very" concerned. pic.twitter.com/PWd0muBwcH — Fox News (@FoxNews) 10 июня 2017 г.

Примерно на одном уровне с "вмешательством РФ" у граждан Соединённых Штатов также находятся климатические изменения (60%) и ниже этого — беспокойство из-за нелегальных мигрантов.

Опрос телеканала был проведён 21–23 мая, его целью было обозначение проблем, которые беспокоят американцев "чрезвычайно" или "очень". В итоге набралось девять пунктов, "российское вмешательство в этом списке" попало на седьмое место.

Первую позицию в этом рейтинге занимают траты правительства — ими обеспокоены 80% жителей страны. Положение в экономике и ситуация с инфраструктурой набрали по 75%.

Вероятным военным конфликтом между США и КНДР "всерьёз" обеспокоены 68% опрошенных, 67% респондентов испытывают тревогу в связи с террористической угрозой. Рынок труда беспокоит 65% американцев.