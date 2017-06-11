Конгрессмен раздал коллегам материалы вместе со ссылками на порно

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Конгрессмен раздал коллегам материалы вместе со ссылками на порно

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Рамон Перес. Фото: Twitter.com/RIHouseofReps

Позднее он объяснил, что распечатку с информацией для него подготовил его приятель.

В курьёзную историю влип конгрессмен от штата Род-Айленд Рамон Перес, когда собирал информацию в поддержку своего законопроекта. В раздаточных материалах, подготовленных Пересом для коллег, оказались распечатки снимков экрана, на которых можно увидеть открытые вкладки браузера с порнографией.

Как сообщает телеканал Fox News, изображения с контентом для взрослых на распечатки не попали. На следующий день Перес принёс исправленный вариант распечаток, а произошедшее назвал ошибкой. Объяснил он её классическим способом: распечатки якобы подготовил его друг. Поверили ли Пересу другие конгрессмены, не уточняется.

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