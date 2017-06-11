Рейсы из Москвы на Камчатку отменены из-за пепловых выбросов вулканов

Накануне было зарегистрировано два пепловых выброса с вулкана Шивелуч и один — с Ключевской Сопки.

Из-за активности камчатских вулканов Шивелуч и Ключевская Сопка пришлось отменить авиарейсы из Москвы в Петропавловск-Камчатский. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МЧС.

— В соответствии с прогнозом, возможно прохождение пеплового шлейфа на высоте до восьми километров над южными районами полуострова в сторону Охотского моря. Руководство аэропорта города Елизово рекомендовало пилотам перенести вылет нескольких межрегиональных рейсов, чтобы не допустить возможного попадания воздушных судов в пепловые облака, — говорится в сообщении ведомства.

В итоге перенести пришлось рейсы SU 1730 Москва из Шереметьево и ПЛ 6385 Москва из Внуково.

Накануне было зарегистрировано два пепловых выброса с вулкана Шивелуч и один — с вулкана Ключевская Сопка.