В Индии десять паломников погибли после падения автомобиля в реку

По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

В индийском городе Матхуре автомобиль на полной скорости съехал с дороги и упал в реку. В результате происшествия погибли девять пассажиров и водитель, сообщают местные СМИ.

10 dead after vehicle falls into canal in Uttar Pradesh's Mathura pic.twitter.com/pHFKzVbJ9H — NDTV (@ndtv) 11 июня 2017 г.

По информации полицейских, спасатели уже достали тела всех погибших. Ими оказались паломники.