В Индии десять паломников погибли после падения автомобиля в реку

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В Индии десять паломников погибли после падения автомобиля в реку

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Автомобиль в реке. Фото: Twitter

По предварительной информации, водитель превысил скорость и не справился с управлением.

В индийском городе Матхуре автомобиль на полной скорости съехал с дороги и упал в реку. В результате происшествия погибли девять пассажиров и водитель, сообщают местные СМИ.

По информации полицейских, спасатели уже достали тела всех погибших. Ими оказались паломники.

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