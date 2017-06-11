Лондонские террористы во время атак страховали себя фальшивыми поясами шахида

В полиции отмечают, что это новая тактика: на кожаных ремнях боевики закрепили муляжи, рассчитывая, что полицейские не осмелятся по ним стрелять.

На террористах, которые 4 июня устроили нападения в Лондоне, были закреплены фальшивые пояса смертника, пишет Mirror.

На снимках, которые показала лондонская полиция, видно, что террористы изготовили пояса смертника из кожаных ремней, к которым прикрепили обмотанные изолентой одноразовые бутылки.

Ответственный за расследование лондонских терактов капитан Дин Хейдон указал на относительную новизну этой уловки террористов, отметив, что прежде ему не доводилось с ней встречаться.

Следователи полагают, что у боевиков для такой тактики имелись две причины. Во-первых, они стремились максимально запугать людей в те моменты, когда нападали на них с ножами, а во-вторых — и эта версия в приоритете, — при помощи фальшивых поясов смертника они рассчитывали, что полицейские не осмелятся открывать по ним огонь.

Лайф сообщал, что трое террористов — Йозеф Захба, Гурам Шазад Батт и Рашид Редуан — были застрелены полицией в ночь нападения. В результате их атаки на Лондонском мосту и рынке Боро погибло восемь человек.