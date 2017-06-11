Голливудская актриса Джессика Честейн вышла замуж за итальянского дизайнера

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Голливудская актриса Джессика Честейн вышла замуж за итальянского дизайнера

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Джессика Честейн на 70-м Каннском фестивале. Фото: © REUTERS/Stephane Mahe

Гостями церемонии стали актрисы Эмили Блант, Энн Хэтэуэй, актёр Эдгар Рамирес и модель Бьянка Брандолини д'Адда.

Американская актриса театра и кино Джессика Честейн вышла замуж за итальянского дизайнера Джана Луку Пасси ди Препозуло. Свадьба прошла на севере Италии в родовом имении избранника кинозвезды.

Как сообщает портал USA Today, гостями церемонии стали актрисы Эмили Блант, Энн Хэтэуэй, актёр Эдгар Рамирес и модель Бьянка Брандолини д'Адда.

Отношения Честейн и ди Препозуло длились в течение нескольких лет, хотя сама актриса очень неохотно делилась с окружающими подробностями своей личной жизни — за это время она опубликовала в "Инстаграме" всего несколько снимков со своим избранником.

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