Усэйн Болт выиграл последние в своей спортивной карьере старты на Ямайке

Дистанцию в 100 метров самый быстрый человек планеты преодолел со скромным для себя результатом 10,03.

Восьмикратный олимпийский чемпион, спринтер Усэйн Болт выиграл забег на 100 метров на этапе Гран-при в Кингстоне. Для ямайского бегуна, который через два месяца завершит спортивную карьеру, эта победа стала последней перед родными трибунами.

К вящей радости более чем 30 тысяч ямайских болельщиков, Болт финишировал с результатом 10,03 секунды.

Ранее самый быстрый человек планеты хотел повесить кроссовки на гвоздь как раз после соревнований в Кингстоне, однако чуть позже он решил принять участие ещё и в летнем чемпионате мира, который пройдёт в августе в Лондоне.