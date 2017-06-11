В Париже разъярённые болельщики избили кикбоксера на ринге

Кикбоксер из Нидерландов Мертел Гроенхарт пострадал от кулаков разъярённых болельщиков. Двое мужчин, недовольных неспортивным, на их взгляд, поведением бойца, избили его прямо на ринге.
Инцидент произошёл на соревнованиях Glory 42 в Париже. За несколько мгновений до этого Гроенхарт нокаутировал своего соперника — армянского спортсмена Арута Григоряна.
Судя по опубликованной в Сети записи, Григорян, пропустив удар, повернулся спиной к голландцу и направился в свой угол. Поведение бойца кажется несколько странным, поскольку судья поединок не останавливал. Гроенхарт воспользовался этим и сильнейшим ударом сзади отправил армянина на канвас. И хотя он действовал в рамках правил, едва ли его поступок можно назвать порядочным.
One of the craziest things I've ever seen at a fight. pic.twitter.com/ijAdtuF1NL— Todd Grisham (@GrishamMMA) 10 июня 2017 г.
Видимо, так же рассуждали и два болельщика — поклонники армянского кикбоксера. Когда Гроенхарт отмечал свою победу, мужчины выбежали на ринг и принялись жестоко избивать спортсмена. Комментатор Тодд Гришэм назвал происходящее одной из самых безумных вещей, которые ему доводилось видеть в спорте.
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