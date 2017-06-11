Роспотребнадзор призвал россиян не ездить в Йемен из-за холеры

В стране зарегистрировано более 100 тысяч случаев заболеваний, из которых 789 закончились летальным исходом.

Роспотребнадзор сообщает о росте заболеваемости холерой в Йемене и просит россиян учитывать эту информацию при планировании поездок за границу. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Так, по данным Всемирной организации здравоохранения в Йемене уже зарегистрировано более 100 тысяч случаев холеры, из которых 789 закончились летальным исходом.

Отметим, что вспышка холеры в Йемене продолжается уже три года, с момента начала вооружённого конфликта в стране, в результате которого ухудшились социально-экономические условия проживания людей.