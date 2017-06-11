Девочке, которая не может самостоятельно ходить и дышать после ДТП, нужна помощь

Помочь шестилетней Виталине может каждый. Для этого необходимо отправить СМС на номер 1200, указав сумму перевода.

В семье Балбашевых всё было размеренно и спокойно — любящие родители заботились о почти годовалой здоровой дочке. Но один трагический миг разрушил здоровье Виталины. В декабре 2012 года, за день до Нового года, на шоссе в Польше семья попала в автокатастрофу.

— На нашу полосу со встречки вылетела машина на огромной скорости. Это было лобовое столкновение. Дочка была пристёгнута и сидела сзади на детском кресле. Но удар был такой силы, что кресло не спасло, — вспоминают родители.

Польская скорая приехала к месту аварии за десять минут. По дороге в больницу Виталина дважды была в состоянии клинической смерти. У девочки были черепно-мозговая травма и разрыв спинного мозга. Ребёнок остался полностью парализованным и прикованным к постели. Из-за того, что пострадали зрительные нервы и дыхательный центр организма, девочка какое-то время почти не видела и до сих пор не может сама дышать.

Польские врачи предупредили, что перспектив выздоровления фактически нет, ведь то, что ребёнок вообще выжил с такими повреждениями — это просто чудо. Виталина постоянно, 24 на 7, подключена к аппарату искусственной вентиляции лёгких (ИВЛ). Дома у семьи Балбашевых оборудована реанимационная палата на одного маленького пациента. Для этого родители при помощи благотворительных фондов купили аппарат ИВЛ, монитор, множество сопутствующего оборудования. Семья наняла сиделок, которые постоянно сменяют друг друга, так как контролировать 24 часа работу прибора не под силу одному человеку. Кроме сиделок с Виталиной работают массажисты, логопеды, игротерапевты.

— Я знаю, что пока врачи не придумали, как сделать так, чтобы вернуть Вите возможность самой ходить и двигаться. Пока даже от аппарата ИВЛ мы не можем отказаться. Но это не значит, что теперь не надо ничего делать. Мы стараемся жить полноценно и активно, не ограничивать жизнь дочки квартирой, — рассказывают родители.

Виталина очень любит музыку, родители постоянно ставят ей музыкальные сказки, песни, волонтёры приезжают и играют на гитаре. Чтобы обслуживать аппараты, поддерживающие жизнь малышки, семье нужны деньги — 400 тысяч рублей на полгода. Ведь если аппарат искусственной вентиляции лёгких сломается, девочка может умереть.

Помочь Виталине может каждый, отправив СМС на номер 1200. В тексте нужно написать слово "ПОМОЩЬ" и сумму перевода. Минимальная сумма, которую можно перевести, — 50 рублей. Если мобильный оператор запросит подтверждение платежа, нужно ответить, иначе деньги не дойдут.