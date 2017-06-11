Читинский почтальон, оставивший 2 тонны писем в доме у сестры, уволен

Сейчас большая часть писем уже доставлена адресатам, а в отношении оставшейся корреспонденции ведётся активная работа по отправке.

Как сообщили в пресс-службе Почты России, их сотрудница, которая по неизвестным пока причинам складировала две тонны корреспонденции в доме у своей сестры, уволена.

— УФПС Забайкальского края сообщает, что Читинским почтамтом было проведено внутреннее расследование по факту недоставки почтовой корреспонденции. По результатам проверки работник был уволен. Вся письменная корреспонденция изъята и доставлена в Читинский почтамт, — заявили в пресс-службе Почты России.

К настоящему моменту большая часть изъятых из дома писем уже была доставлена адресатам. Оставшаяся корреспонденция также уже была направлена получателям.

Напомним, что полицейские в Чите обнаружили около двух тонн почтовой корреспонденции в доме у сестры почтальона. По этому факту следователями было возбуждено уголовное дело.