Полиция назвала главные причины угона автомобилей

Похищение автомобилей только по официальным данным происходит в России каждые 30 минут.

Полиция назвала основные причины похищения автомобилей. Угоны только по официальным данным происходят в стране каждые 30 минут. Материал опубликовала "Российская газета".

Самый распространённый и, по словам МВД, простой способ — это угон автомобиля и его дальнейшая легализация под видом "двойника". Угонщик подбирает через различные базы данных авто такой же марки, модели и цвета, после чего оформляет на угнанный автомобиль поддельные документы и, конечно, продаёт.

Также зачастую маркировку наносят не от "двойника", а от так называемого тотального или устаревшего автомобиля. А иногда изобретательные угонщики выдают угнанный автомобиль за якобы прибывший из заграницы. Для этого меняются идентификационные обозначения авто и проводится "таможенная очистка".

Самый прибыльный и потому востребованный способ — продажа автомобиля на запчасти. Как правило, такая судьба ожидает автомобили с солидным пробегом или уже сошедшие с конвейера модели.

Некоторые угонщики также сбывают автомобили за рубежом. Кроме того, целью угонщиков может стать получение вознаграждения за возврат автомобиля или его последующая сдача на металлолом.