Airbus может перенести производство из Британии из-за Брексита

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Airbus может перенести производство из Британии из-за Брексита

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Самолёт Airbus A321. Фото: ©РИА Новости/Виталий Аньков

Однако текущие проекты, такие как работа над самолётами A320 и A380 Superjumbo, будут и дальше осуществляться в этой стране.

Airbus может перенести производство новых моделей самолётов из Великобритании, если требования компании о свободном передвижении рабочей силы, торговых тарифах и правовом регулировании не будут учтены при Брексите. Об этом пишет Sunday Times.

Отмечается, что свои условия компания выдвинула за несколько дней до того, как правительство должно начать с Евросоюзом переговоры о выходе из объединения.

Исполнительный директор Airbus Фабрис Брежье заявил, что текущие проекты, такие как работа над самолётами A320 и A380 Superjumbo, будут осуществляться в Великобритании, но производить новые модели могут начать в другом месте.

Он подчеркнул, что завод для новых производств легко создать в другой стране. К тому же, по словам Брежье, у Airbus будет много предложений.

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