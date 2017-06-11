Новак обвинил Еврокомиссию во вмешательстве в переговоры частных компаний

Министр считает, что это очень плохая тенденция современной энергетики, поскольку это снижает конкурентоспособность энергетических компаний.

Еврокомиссия ограничивает европейские страны в выборе поставщиков энергоресурсов, вмешивается в переговоры частных компаний и их сотрудничество, заявил министр энергетики РФ Александр Новак.

— Мы видим дальнейшую концентрацию полномочий по энергетическим вопросам в Европейской комиссии, тенденции ограничения стран членов ЕС существенной доли энергетического суверенитета, права выбора поставщика энергоресурсов, — сказал он.

Министр считает, что это очень плохая тенденция современной энергетики.

— Кроме того, упускаются большие инвестиционные возможности, — отметил Новак.