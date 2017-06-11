ЕК одобрила мандат на переговоры с РФ по "Северному потоку — 2" в спецрежиме

Обсуждение строительства двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год продолжится в сентябре.

Замглавы Еврокомиссии по делам энергосоюза Марош Шефчович заявил, что ЕК одобрила мандат и теперь у неё есть право участвовать в дебатах и предлагать поправки в документ.

— Это совсем свежие новости: комиссия одобрила мандат, и сегодня мы должны представить его странам-участницам. Я поддерживаю позицию министра Новака о том, что им нужно внимательно изучить мандат, надеюсь, мы и дальше будем обсуждать этот вопрос — наверное, уже в сентябре, — пояснил Шефчович.

При этом в Минэнерго РФ отметили, что пока не видели документ.

Проект "Северный поток — 2" предполагает создание двух ниток газопровода от побережья России через Балтийское море до Германии. Предположительно, их должны ввести в строй в конце 2019 года. Новый газопровод удвоит мощность первого "Северного потока".