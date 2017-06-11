Захарова заявила, что Запад смотрит на Крым "закрытыми глазами"

По её мнению, на полуострове в последние годы происходит много хорошего, чего в Европе и США не хотят видеть.

На Западе упорно отказываются видеть, что в Крыму решаются многие проблема и динамика на полуострове позитивная. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она принимает участие в первом международном медиафоруме "Открытый Крым: своими глазами".

— Остаётся попытка держать на плаву те проблемы, которые Запад определил в качестве основных — именно определил, которые они возвели во главу угла, а не те, которые есть, — сказала Захарова.

Она напомнила, что на полуострове в последнее время было много больших достижений, и аналогов этому в мире немного.

— Это упорство, с которым Запад смотрит на Крым с закрытыми глазами, поражает, — добавила представитель МИД РФ. — Пора открывать глаза, и именно для этого проводятся подобные мероприятия.