Зрители избили кикбоксера, который нокаутировал соперника исподтишка

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Зрители избили кикбоксера, который нокаутировал соперника исподтишка

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Болельщикам не понравилось, что спортсмен атаковал своего оппонента в тот момент, когда тот стоял к нему спиной.

Несколько разъярённых болельщиков прорвались на ринг и принялись избивать голландского кикбоксера Мертела Гроенхарта, который подло напал на своего соперника из Армении Артура Григоряна со спины и нокаутировал его. Об этом сообщает NewsTubeClips.

Из-за того, что судьи не остановили бой в тот момент, когда армянский спортсмен попытался отойти в другой угол ринга после пропущенного удара коленом в голову, победа досталась кикбоксеру из Нидерландов.

К счастью, охране и организаторам турнира удалось оттащить от спортсмена разгневанных болельщиков, однако они всё-таки успели поколотить кикбоксера.

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