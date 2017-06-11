Египет начинает тестировать электронные визы

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Египет начинает тестировать электронные визы

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Власти Египта начали внедрять в стране систему электронных виз. Фото:© РИА Новости/Валерий Мельников

По словам министра туризма Яхьи Рашида, такое нововведение призвано привлечь больше путешественников в страну.

Министерство туризма Египта совместно с МИД, МВД и Минавиации приступили к пилотному внедрению системы электронных виз, заявил Яхья Рашид. Его слова цитирует газета "Аш-Шурук".

По словам министра, электронные визы заработают в полную силу "в ближайшее время".

Напомним, в настоящее время для туристов из России продолжают действовать ограничения на посещение Египта. Они были введены в ноябре 2015 года после крушения над Синаем самолёта, следовавшего по маршруту Шарм-эль-Шейх — Санкт-Петербург. С тех пор РФ потребовала у властей страны кардинально пересмотреть систему обеспечения безопасности в аэропортах.

В конце мая в Минавиации Египта заявили, что удовлетворили все требования к обеспечению безопасности, но российские эксперты продолжают сомневаться.

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