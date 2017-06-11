Аксёнов заявил, что хочет превратить Крым в "витрину" России

Глава республики подчеркнул, что за три года на полуострове было сделано больше, чем за двадцать лет в украинский период.

Власти Крыма считают своей основной целью превращение полуострова в самодостаточный и процветающий регион, так называемую "витрину" России. Об этом заявил глава республики Сергей Аксёнов на открытии медиафорума "Открытый Крым: своими глазами".

— На протяжении ряда лет Крым пытались превратить в украинское захолустье, сейчас он должен стать "витриной" России, самодостаточным и процветающим регионом, — сказал он.

По словам главы республики, до вхождения в состав РФ бюджет Крыма составлял 22 млрд рублей. А сейчас регион самостоятельно собирает около 40 млрд рублей и получает ещё порядка 100 млрд из федерального бюджета на развитие инфраструктуры.

Также он подчеркнул, что за три года в российском Крыму сделано больше, чем за двадцать лет в украинский период.