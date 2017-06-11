В Австралии откроется первая тюрьма для террористов

Правительство Австралии планирует открыть первую тюрьму для боевиков.
Как заявила премьер Нового Южного Уэльса Глэдис Береджиклян, данное решение позволит остановить распространение радикальных убеждений, сообщает MTV Lebanon. В тюрьме буду соблюдаться условия строго режима для 54 заключенных.
— Мы выделим 47 миллионов долларов в течение следующих трех лет, для изоляции заключенных, распространяющих радикализм в тюрьмах, — сказала Береджиклян.
По словам премьера, в тюрьмах Нового Южного Уэльса уже заключены 33 человек, пытающиеся распространить террористические идеологию.
Недавно в Австралии произошла серия нападений "одиноких волков", сторонников ИГИЛ*, что вызвало пересмотр тактики полиции и полномочий государственных и федеральных органов власти.
* Организация запрещена в России по решению Верховного суда.
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