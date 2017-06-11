Кадыров посоветовал США не вмешиваться в дела России из-за бойца MMA Амриева

По его словам, чеченские правоохранители работают в соответствии с законодательством, поэтому жизни и здоровью спортсмена ничто не угрожает.

Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров призвал США прекратить пытаться вмешаться в дела России из-за ситуации вокруг бойца смешанных единоборств MMA Мурада Амриева. Вместо этого он посоветовал Соединённым Штатам заниматься своими делами и освободить заключённых из своих тюрем.

— Очередное заявление Госдепартамента США по обеспечению безопасности Мурада Амриева — это не искренние переживания за его судьбу, это удобный момент ещё раз задеть Россию, качнуть ситуацию в нашей стране. Если властям США так "не всё равно", то обратите лучше взгляд внутрь своей страны, проявите ваше "великодушие" и отпустите всех злостных нарушителей из американских тюрем, — заявил Кадыров.

По словам Кадырова, чеченские полицейские действуют в рамках закона, а жизни и здоровью Амриева ничего не угрожает. Кроме того, он назвал американские правозащитные институты апофеозом лицемерия.

В качестве примера глава Чечни привёл печально известную тюрьму Гуантанамо, где без суда и следствия содержатся сотни подозреваемых в террористической деятельности.

— В Чечне же властвует закон. Те, кто нарушает его, отвечают согласно праву. Госдепу США этого не понять, у них в Гуантанамо людей держат, пытают, убивают без всякого суда, — отметил Кадыров.

Напомним, что ранее появилась информация о том, что задержанного в Белоруссии бойца смешанных единоборств Мурада Амриева отпустили под подписку о невыезде.