Захарова заявила, что редакторы западных СМИ не пускают своих журналистов в Крым

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Захарова заявила, что редакторы западных СМИ не пускают своих журналистов в Крым

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Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Фото: © РИА Новости/Василий Батанов

Западные журналисты в силу своего профессионального кодекса не смогли бы замолчать позитивные перемены на полуострове, считает Захарова.

Редакции западных СМИ специально запрещают своим журналистам посещать Крым, считает официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

— Иностранные корреспонденты — люди думающие, опытные. Вопрос состоит в том, что их редакции запрещают им приезжать в регионы России. Это касается не только Крыма, но Крым — ярчайший пример, — заявила Захарова на форуме "Открытый Крым: своими глазами".

По словам Захаровой, это происходит потому, что западные журналисты в силу своего профессионального кодекса не смогли бы замолчать позитивные перемены на полуострове. А это, в свою очередь, идёт вразрез с политикой западных изданий.

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