Женщина усыновила мальчика с ДЦП и с помощью лошади научила его ходить

Елена Чепкина до сих пор вспоминает, как навещала ребёнка в детском доме и слышала удивлённый шёпот между воспитателями, мол, "неужели к Воронину пришли?". Маленький Игорь был никому не нужен из-за болезни.

47-летняя Елена Чепкина из Екатеринбурга совершила настоящее чудо. Около полугода назад она взяла из приюта восьмилетнего Игоря. Мальчик, страдающий от тяжёлой формы ДЦП, совершенно не мог ходить. Женщина тренировала ребёнка на своём коне по кличке Добрый. Через некоторое время мальчик пошёл. Историей делится паблик Mash.

После травмы мужа, приковавшей его к инвалидному креслу, Елена нашла своё предназначение в усыновлении детей-сирот. Их у семьи уже было четверо. В этот раз женщина и её супруг решили впервые усыновить мальчика-инвалида — Елена знала, что сможет поставить сироту на ноги благодаря лошади. Все восемь лет жизни в детском доме Игорь передвигался с помощью инвалидной коляски.

— Конечно, в детском доме Игорем никто не занимался в нужной мере, — говорит женщина. — Я слышала удивлённый шёпот между воспитателями: "Выводите Воронина", "А что, к Воронину пришли?" Игорь никому был не нужен из-за болезни.

После усыновления женщина первым делом повезла Игоря в конюшню и посадила без седла на коня. Она стала учить его специальным упражнениям на своём коне по кличке Добрый. Женщина не сомневалась, что Добрый сможет помочь больным ДЦП людям — импульс шагов лошади для всадника аналогичен тем, что человек получает при ходьбе, и это помогает обрести способность двигаться. После полугода занятий Игорь научился стоять и вскоре пошёл.

— Я просто почувствовал силу в ногах и встал, — говорит Игорь. — Я был очень рад! Я закричал: "Мама, я стою". Я через пару дней пошёл. Мне очень нравится ходить. Я очень счастлив, что у меня есть семья.