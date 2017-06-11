В Крыму задержан водитель катера, столкнувшегося с яхтой

Столкновение двух судов в Чёрном море, случившееся накануне, унесло жизнь двух человек.

В Крыму задержан мужчина, который в нетрезвом состоянии накануне управлял катером "Стелс-007", в результате чего тот столкнулся с яхтой "Солярис". Об этом сообщили в ГСУ СК РФ по РК.

— Возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 263 УК РФ ("Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации морского транспорта, повлёкшее по неосторожности смерть двух и более лиц") по факту смерти двух человек и травмирования восьми человек в результате столкновения маломерного судна и катера в акватории Чёрного моря, — говорится в сообщении.

Авария случилась накануне вечером при подходе "Соляриса" к набережной Керчи. На яхту налетел промысловый катер "Стелс-007". Две её пассажирки скончались. На катере пассажиры получили травмы. Решается вопрос об аресте водителя.