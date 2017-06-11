Под Красноярском семиклассник за рулём автомобиля устроил смертельное ДТП

В Берёзовском районе Красноярского края в ДТП погибли школьники 13 и 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.
— Сегодня утром на автодороге Берёзовка — Зыково — Маганск, по предварительной информации, водитель автомобиля "Хонда" не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение. В результате происшествия водитель и один пассажир погибли на месте ДТП, трое пассажиров госпитализированы, — говорится в сообщении.
По предварительным данным, ребята не были пристёгнуты ремнями безопасности и находились в состоянии алкогольного опьянения.
В настоящее время выясняются подробности произошедшего.
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