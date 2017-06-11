Под Красноярском семиклассник за рулём автомобиля устроил смертельное ДТП

Подросток не справился с управлением и наехал на бетонное ограждение. В результате он сам и один из пассажиров погибли, ещё трое пострадали.

В Берёзовском районе Красноярского края в ДТП погибли школьники 13 и 14 лет. Об этом сообщили в региональном управлении МВД России.

— Сегодня утром на автодороге Берёзовка — Зыково — Маганск, по предварительной информации, водитель автомобиля "Хонда" не справился с управлением и допустил наезд на бетонное ограждение. В результате происшествия водитель и один пассажир погибли на месте ДТП, трое пассажиров госпитализированы, — говорится в сообщении.

По предварительным данным, ребята не были пристёгнуты ремнями безопасности и находились в состоянии алкогольного опьянения.

В настоящее время выясняются подробности произошедшего.