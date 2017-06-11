Аксёнов: Крым — большая многонациональная семья, клин между нами никто не вобьёт

Такое заявление глава республики сделал в ходе выступления на первом медиафоруме "Открытый Крым: своими глазами".

Никаких притеснений по национальному признаку в Крыму нет, у всех граждан равные права и возможности, заявил Сергей Аксёнов.

Поезжайте в любой крымско-татарский посёлок на выбор и спросите, как живётся людям. У нас одна большая многонациональная семья, и клин между нами никто не вобьёт Глава Крыма Сергей Аксёнов Фото: © РИА Новости/Александр Полегенько

Он также подчеркнул, что хочет превратить Крым в "витрину" России.

По словам политика, сейчас у жителей полуострова больше возможностей, чем было в украинский период: представители всех народов, проживающих в Крыму, представлены в органах власти, для мусульман строятся мечети и прочее.

Отметим, первый Международный медиафорум "Открытый Крым: своими глазами" будет проходить в Алуште 11–12 июня. В работе форума примут участие представители Германии, Франции, Нидерландов, Италии, Индии, Кубы, Ливана, Сирии и других стран.