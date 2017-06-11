Пётр Второй. Порошенко открыл дверь в Европу и обнялся с президентом Словакии

Президент Незалежной ключом открыл дверь в форме украинского паспорта на украинско-словацкой границе. Ему навстречу вышел президент Словакии Андрей Киска. Символичная акция прошла на праздновании введения безвиза между Украиной и Евросоюзом.

Президент Украины Пётр Порошенко во время церемонии по случаю введения безвиза открыл дверь в ЕС на украинско-словацкой границе. Ему навстречу вышел президент Словакии Андрей Киска. Лидеры двух стран приветственно обнялись. Торжественная церемония проходила на пропускном пункте Ужгород, передаёт телеканал "112 Украина".

— На самом деле мы этого очень долго ждали, это исторический момент, когда мы разрушаем бумажную завесу, отделяющую Украину от Европы... Я вас всех поздравляю, — обратился к согражданам Порошенко.

Безвизовый режим между Украиной и ЕС вступил в силу 11 июня.