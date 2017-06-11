Порошенко: Каждый украинец может выпить кофе в Словакии и посетить Венскую оперу

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Порошенко: Каждый украинец может выпить кофе в Словакии и посетить Венскую оперу

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Пётр Порошенко. Фото: © REUTERS/Valentyn Ogirenko

Так президент страны прокомментировал введение безвизового режима с ЕС, который официально вступил в силу с сегодняшнего дня.

Пётр Порошенко заявил, что возможность посещать страны Евросоюза без визы значительно повысила ценность украинского паспорта и открыла для граждан страны новые перспективы.

— Сегодня каждый украинец может и имеет возможность выпить фантастический кофе в Братиславе, или улететь лоукостом в Варшаву, или посетить Венскую оперу, — сказал президент.

Ранее он лично открыл ключом символичную дверь в форме украинского паспорта на границе со Словакией. С другой стороны его встречал президент Андрей Киска, с которым Порошенко душевно обнялся.

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