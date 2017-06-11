Новые радары индийской армии находят террористов даже под землёй

Несколько таких радарных систем поступили на вооружение Сухопутных войск Индии. Они были импортированы из США и Израиля.

Новые радары, способные обнаруживать людей "через стену", поступили на вооружение Сухопутных войск Индии. Теперь военные смогут находить противника в зданиях, подвалах, подземных укрытиях, пишет газета Times of India.

Сообщается, что несколько таких радарных систем были импортированы из США и Израиля. Они будут использованы для определения местоположения террористов и будут находиться в нестабильном северном штате Джамму и Кашмир, где группировки исламистов особенно активны.