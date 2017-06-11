Учёные привезли из космоса на Землю двухголового червя-мутанта

Биологи из частного исследовательского университета Тафтса (США) отправили червей вида Dugesia japonica на Международную космическую станцию на пять недель. В результате они выяснили, что при отсутствии гравитации и воздействии геомагнитных полей черви чаще делились бесполым путём, а один даже перерос в двухголовую особь. Исследование появилось в журнале Regeneration.

Известно, что животных запустили в космос с ампутированными головами и хвостами (Dugesia japonica славятся своими способностями к регенерации). Их содержали в темноте в пробирках, наполненных водой и воздухом. После этого за червями ещё в течение двадцати месяцев наблюдали на Земле.

По данным исследователей, за пять лет работы ни одна из 15 тыс. подопытных особей так себя не вела. Более того, у мутанта ампутировали обе головы, и на их месте снова выросли две новые, а не голова и хвост.

В следующем эксперименте учёные планируют проводить ампутации прямо на МКС, чтобы следить за регенерацией в космосе от начала и до конца.