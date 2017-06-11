Юрист рассказал, что грозит водителю "гелендвагена" за выезд на пандус Эрмитажа

Из-за истечения срока давности штраф блогеру-нарушителю, находившемуся за рулём, скорее всего, не грозит.

Водитель машины "Мерседес-Гелендваген", проехавшейся по Дворцовой площади и пандусу, не будет наказан за проступок из-за истечения срока давности. Об этом Лайфу рассказал автоадвокат Дмитрий Журавлёв.

— Срок истёк. Единственное, к чему можно придраться, — это порча имущества музея. Если МВД докажет, что он повредил имущество, то можно, но никто этого делать не будет. Пожурят — и всё, — сообщил Журавлёв.

По его словам, срок давности за нарушения ПДД составляет два месяца. А наезд на пандус Эрмитажа водитель автомобиля совершил почти год назад. Так что, скорее всего, штраф нарушителям не грозит. Видео было заснято видеоблогерами в рекламных целях. В нём также снялся известный российский телеведущий Дмитрий Нагиев.

Ранее Лайф сообщал, что в Петербурге начато административное производство после публикации в инстаграм-сообществе Rich Russian Kids ролика, в котором "мерседес-гелендваген" едет по Дворцовой площади. Кадры вызвали волну возмущения в соцсетях.